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    HaberlerEge Haberleri Akhisarlı kahveciler dertli
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    23.11.2020 - 00:03 |

    Akhisarlı kahveciler dertli

    Akhisarlı kahveciler dertli

    Akhisar Kahveciler Odası Başkanı Erkin Güney, önceki gün alınan yeni salgın önlemleriyle tekrar kepenk indirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Yeni yıla kadar kapalı olacaklarını ancak sürecin 6-7 ay süreceğini tahmin ettiklerini ifade eden Güney, “Devletin koyduğu tüm kurallara uyduk. Şimdi de devletimizin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Kira, Bağ-Kur, sigorta ödemelerinde bize destek olsun” dedi.

    Sadece esnafa servis vermek kaydıyla çay ocaklarının açık kalacağını belirten Güney, “550 tane üyemiz var, 450 kişilik bir kitle işsiz. Esnaf kefaret yetkilerine de sesleniyorum. Benim kahveci esnaflarımın bu dönem alacaklarını silsin. Aidatlarımızı bize aldırtmasınlar” diye konuştu.  

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