Akhisarlılar moral buldu

Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği açık hava yaz konserlerine başladı. Gölet alanındaki konserde, maske, mesafe kurallarına dikkat edildi. Yerel sanatçılar, birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Önce depremler ardından gelen salgın sebebiyle zor zamanlar geçirdik. Durdurduğumuz kültür ve sanat etkinliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz” diye konuştu.