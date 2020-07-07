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    HaberlerEge Haberleri Akhisarlılar moral buldu
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Akhisarlılar moral buldu

    Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği açık hava yaz konserlerine başladı.

    Akhisarlılar moral buldu

    Akhisar Belediyesi, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği açık hava yaz konserlerine başladı. Gölet alanındaki konserde, maske, mesafe kurallarına dikkat edildi. Yerel sanatçılar, birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Önce depremler ardından gelen salgın sebebiyle zor zamanlar geçirdik. Durdurduğumuz kültür ve sanat etkinliklerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz” diye konuştu.

    7 gündür elektrikleri kesik olan site sakinleri yardım istediİstanbul Kadıköy'de bulunan bir sitede 7 gündür elektrik kesintisi yaşandığını ve musluklardan pis su aktığını iddia eden site sakinleri yetkililerden yardım istedi.
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