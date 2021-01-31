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    HaberlerEge Haberleri Akhisarspor kendine geldi
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    31.01.2021 - 00:01 |

    Akhisarspor kendine geldi

    TFF 1. Lig’de evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor’u 1-0 yenerek 2’de 2 yapan Akhisarspor, büyük mutluluk yaşadı. Devre arasında transfer yasağını kaldırıp 15 takviye yapan yeşil siyahlılar, yeni futbolcularının takıma dahil olmasıyla adeta coştu.

    Akhisarspor kendine geldi

    Geçen hafta Tuzla deplasmanından 3-0’lık galibiyetle dönen Ege ekibi, Bandırmaspor’u da yenerek camiasına umut saçtı. Teknik Direktör Mesut Dilsöz seri galibiyetlere çok ihtiyaçları olduğunu ve kazanmayı sürdüreceklerini söyledi. Takımdaki motivasyonun üst seviyeye geldiğini anlatan Dilsöz, “İkinci devrenin ikinci maçını zor da olsa kazandık. Elbette çok mutluyuz. İki haftada 2 galibiyetin özellikle gol yemeden gelmesi bizi ayrıca sevindirdi. Çok gol yiyen bir takımdık, bu sorunu çözmeye başladık. Arka arkaya böyle sevinmeye ihtiyacımız vardı. Tüm Akhisarsporlu taraftarlara armağan olsun galibiyetimiz. Emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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