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    HaberlerEge Haberleri Akhisarspor öfkeli
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    31.07.2020 - 00:01 |

    Akhisarspor öfkeli

    Akhisarspor, TFF’nin liglerde küme düşmeyi kaldırmasına tepki gösterdi.

    Akhisarspor öfkeli

    Kararla ilgili ulusal ve uluslararası bağlamda tüm hukuki yollara başvuracaklarını açıklayan yeşil siyahlılar, “TFF’nin 29.07.2020 tarihinde basın yolu ile yapmış olduğu toplantı neticesinde gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinin etkilerinden dolayı tüm liglerden düşmenin kaldırılması kararı verilmiştir. Gerekçe olarak gösterilen pandemi sürecinden, sadece bulunduğu ligden düşen takımların etkilenmiş gibi gösterilmesi son derece üzüntü vericidir. Çıkma mücadelesi veren takımların göz ardı edilerek, sadece düşme hattındaki takımların pandemi sürecinden etkilendiği öngörüsü ile alınan karar adalet, eşitlik, hakkaniyet ilkelerine aykırıdır. Tüm hukuki yollara başvuracağımızı bildiririz” ifadeleri yer aldı.

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