Akhisarspor yalnız kaldı

Asbaşkan Ali Kuloğlu, 2 bin lira bağış karşılığında kulübe yeni üye alımı için yaptıkları çağrıya şimdiye kadar 3 kişinin cevap vererek üyelik işlemlerini tamamladığını belirtti. Kuloğlu, “Şimdiye kadar kulübümüze 3 üyelik geldi. 4 Eylül’de kulüp için yaptığımız geniş katılımlı toplantı sonrası Akhisar Galatasaraylılar Derneği adına Uğur Leylek kulübümüze 10 bin lira bağışladı. Göcek’te bir gemide çalışan Ahmet Şakir Özsü isimli kardeşimiz maaşından Akhisarspor’a 500 lira bağış yaptı” dedi.