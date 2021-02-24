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    HaberlerEge Haberleri Akhisarspor’da kongre isyanı
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    24.02.2021 - 00:00 |

    Akhisarspor’da kongre isyanı

    Spor Toto 1. Lig’de düşme hattından kurtulamayan Akhisar’da camiada kongre isyanı çıktı.

    Akhisarspor’da kongre isyanı

    Kağıt üzerinde Harun Eryüksel’in başkan olduğu kulübü Eylül 2020’den beri Evren Özbey ve kardeşleri yönetirken, kulübün eski başkanlarından Halil İbrahim Doğan, 1970 Akigo Taraftarlar Derneği, Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği ve genel kurul üyeleri, kongre için üyelerden topladıkları imzaları teslim etmek üzere Yılmaz Atabarut Tesisleri’ne geldi. Tesislerin önünde bekleyip içeri alınmayan heyet adına açıklama yapan Doğan, “Taraftar dernekleriyle beraber bir kan değişikliği olması için bu yönetimin, bu hocanın istifa etmesini istiyoruz. Ben bir eski başkan olarak, bu kulübün üyesi olarak 2 saatten beri kulübün önünde bekliyorum. Bu armaya ben hayatımı verdim. Cebimden paralar harcadım, amatörden alıp profesyonele çıkardım. Akhisarspor tesisleri önünde bekletilmek bana zulüm geliyor” dedi.

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