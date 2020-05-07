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    HaberlerEge Haberleri Akhisarspor’un 50. yıl madalyası satışa sunuldu
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    07.05.2020 - 00:00 |

    Akhisarspor’un 50. yıl madalyası satışa sunuldu

    Kuruluşunun 50. yılını geçen ay 8 Nisan’da tüm sosyal hayatı kilitleyen koronavirüs salgını yüzünden buruk kutlayan TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor, özel bir madalya hazırlattı.

    Akhisarspor’un 50. yıl madalyası satışa sunuldu

     Sınırlı sayıda üretilen gümüş kaplama 50. yıl hatıra madalyaları, taraftarlar için kulübün lisanlı ürün mağazasında 100 liradan satışa çıktı. Özel plaket kaplaması içinde Başkan Fatih Karabulut’un mesajıyla satılan 50. yıl madalyalarının bir yüzünde Ay Yıldız, kulübün logosu ve 8 Nisan 2020 tarihi yer alıyor. Madalyanın diğer yüzüne ise 1970-2020 yazısı ile yeşil siyahlıların kazandığı 1. Lig şampiyonluğu kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın kabartmaları yerleştirilip 50 yıl yazıldı.

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