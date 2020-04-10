Akigo, 50. yaşını buruk kutladı

Yeşil siyahlılarda Başkan Fatih Karabulut, “Geride bıraktığımız 50 yıl içinde Akhisarspor’umuza katkıda bulunan, şu ana kadar görev yapmış başkan, yönetici, antrenör, futbolcu ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Akhisarspor’umuzun 50. yılını kutlar; halkımızla, taraflarımızla birlikte nice başarılara imza atmayı şahsım ve yönetim kurulum adına temenni eder, saygılarımı sunarım” dedi.