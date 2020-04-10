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    HaberlerEge Haberleri Akigo, 50. yaşını buruk kutladı
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    10.04.2020 - 00:00 |

    Akigo, 50. yaşını buruk kutladı

    Ege’yi 7 yıl boyunca aralıksız Süper Lig’de temsil edip bu sezon düştüğü TFF 1. Lig’den yine devler arenasına dönmeye çalışan Akhisarspor, kuruluşunun 50. yıl dönümünü futboldan uzak, buruk kutladı.

    Akigo, 50. yaşını buruk kutladı

    Yeşil siyahlılarda Başkan Fatih Karabulut, “Geride bıraktığımız 50 yıl içinde Akhisarspor’umuza katkıda bulunan, şu ana kadar görev yapmış başkan, yönetici, antrenör, futbolcu ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Akhisarspor’umuzun 50. yılını kutlar; halkımızla, taraflarımızla birlikte nice başarılara imza atmayı şahsım ve yönetim kurulum adına temenni eder, saygılarımı sunarım” dedi.

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