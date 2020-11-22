Akigo, Başkent’te terliyor

Aktepe Stadı’nda Arda Kardeşler’in düdük çalacağı müsabaka saat 13.30’da başlayacak. Konuk yeşil siyahlılarda kart cezalısı Bjarnason forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cem Kavçak, milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirterek, “Keçiörengücü üst sıralar için yarıştığımız bir rakip. Deplasmanda kazanıp tırmanışa geçmek istiyoruz” diye konuştu.