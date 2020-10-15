15.10.2020 - 00:00 |
Akigo çıkmaza girdi
Akhisarspor’da tartışmalar bitmiyor. Kulüp, geçen ay yönetim dışından imza yetkileri verilen Evren Özbey liderliğinde yola devam edilip en kısa sürede kongre yapılacağını açıklarken, tüzük gereği başkanın 11 kişilik mevcut yönetim içinden seçilmesi gerekliliği halen konuşuluyor.
Akhisarspor’da geçen ay başkanlık görevinden istifa etmesine rağmen yönetim kurulu üyeliği süren Fatih Karabulut’un, yönetim içinden bir başkan seçilirse göreve dönmeye hazırlandığı da öğrenildi.