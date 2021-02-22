Akigo kabus yaşıyor

Yeşil siyahlılarda devre arasında transfer yasağının kaldırılıp 8’i yabancı 27 takviyeyle yeni bir takım kurulması da kötü gidişi durduramadı. Akhisarspor’da taraftarlar Teknik Direktör Mesut Dilsöz’e tepki gösterip istifaya davet etti. Dilsöz maçın ardından, “Maçın başında kalemize gelen ilk topun gol olması sonuca etki etti. Çok fazla konuşacak bir şey bulamıyorum. Toparlanmak için gereken her şey yapılacaktır” açıklamasını yaptı.