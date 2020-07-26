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    26.07.2020 - 00:00 |

    Akigo, Süper Lig aşkına

    TFF 1. Lig’deki Play Off yarı final ilk maçında Fatih Karagümrük’le deplasmanda 3-3 berabere kalarak avantaj elde eden Akhisarspor, bugün rakibini finale yükselebilmek için rövanşta ağırlayacak.

    Akigo, Süper Lig aşkına

    Spor Toto Akhisar Stadı’nda Hüseyin Göçek’in yöneteceği maç saat 21.00’de başlayacak. Yeşil siyahlı ekipte ilk randevuda burnu kırılan Vrsajevic forma giyemeyecek. Akhisar’a rövanşta her türlü galibiyet ve 0-0, 1-1, 2-2’lik beraberlik final için yetecek. Yeşil siyahlı ekip finale çıktığı takdirde Adana Demirspor-Bursaspor eşleşmesinin galibiyle tarafsız sahada Süper Lig için final oynayacak. Geçen sezon 7 yıllık maceranın ardından Süper Lig’e mendil sallayan Akhisar, bu yıl normal sezonun son haftasına kadar şampiyonluk kovalayıp ligi 57 puanla dördüncü sırada bitirmişti. Rövanşta çok stratejik oynamaları gerektiğini belirten Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Avantajlı olan tarafız. Evimizde hata yapmayıp önce final, ardından Süper Lig hedefine ulaşmak istiyoruz” dedi.

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