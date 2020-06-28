Akigo yara saracak

Karşılaşma, Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve seyircisiz oynanacak. Yeşil siyahlılarda cezalı Cocalic ile sakatlıkları süren Muhammet Reis ile Hasan Ali forma giyemeyecek. Süper Lig yolunda 9 gün içinde hayati öneme sahip 3 maç oynayacağı zorlu bir periyotta olan Akhisarspor, diğer yandan geçen hafta koronavirüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Burhan, Ergin, Vrsajevic’i Ümraniye randevusuna yetiştirmeye çalışıyor. Futbol Federasyonu’na başvuran yeşil siyahlılar, TFF Sağlık Kurulu Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki iki negatif testin arasında 5 günlük süre olması şartının değiştirilmesini talep etti.