28.06.2020 - 00:00 |
Akigo yara saracak
TFF 1. Lig’de geçen hafta Teknik Direktör Yılmaz Vural ve futbolcular Burhan Eşer, Ergin Keleş, Vrsajevic dahil kulüpten 12 isimde koronavirüs çıkmasının gölgesinde oynadığı Altay deplasmanını 3-1 kaybederek Süper Lig yarışında yara alan Akhisar, bugün, Cesar Grup Ümraniyespor’u konuk edecek.
Karşılaşma, Spor Toto Akhisar Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak ve seyircisiz oynanacak. Yeşil siyahlılarda cezalı Cocalic ile sakatlıkları süren Muhammet Reis ile Hasan Ali forma giyemeyecek. Süper Lig yolunda 9 gün içinde hayati öneme sahip 3 maç oynayacağı zorlu bir periyotta olan Akhisarspor, diğer yandan geçen hafta koronavirüs testleri pozitif çıkan Teknik Direktör Yılmaz Vural ile futbolcular Burhan, Ergin, Vrsajevic’i Ümraniye randevusuna yetiştirmeye çalışıyor. Futbol Federasyonu’na başvuran yeşil siyahlılar, TFF Sağlık Kurulu Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki iki negatif testin arasında 5 günlük süre olması şartının değiştirilmesini talep etti.
Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.