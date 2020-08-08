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    HaberlerEge Haberleri Akigo’da dümene Reha Erginer geçiyor
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    08.08.2020 - 00:00 |

    Akigo’da dümene Reha Erginer geçiyor

    TFF 1. Lig’de geçen sezon Play Off yarı finalinde elenen Akhisarspor’da Teknik Direktör Yılmaz Vural’la yola devam etmeme kararı alan yönetim, Reha Erginer’e teklif sundu.

    Akigo’da dümene Reha Erginer geçiyor

    Erginer’le uzun bir görüşme yapan Başkan Fatih Karabulut’un deneyimli teknik adamla imza aşamasına geldiği belirtildi. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelerek el sıkışması bekleniyor. Kariyerinde Manisaspor, Boluspor, Balıkesirspor ve son olarak Denizlispor’u çalıştıran Manisalı 50 yaşındaki teknik adamın yeni sezonda yeşil siyahlı takımın başında yer alması bekleniyor.

    Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.
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