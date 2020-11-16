Akigo’da Dutlulu dernekten yana

Başkan Fatih Karabulut’un istifasıyla imza yetkileri yönetim dışından menajerlik şirketleri olan Evren Özbey ve kardeşlerine verilen, ardından kağıt üzerinde başkanlık görevine Harun Eryüksel’in getirildiği kulüpte aralık ayında yapılması beklenen olağanüstü kongre öncesi belirsizlik sürerken Dutlulu, sosyal medyada taraftarın sorularına yanıt verdi. Geçmiş yönetimleri eleştiren Dutlulu, “Ben 1.5 senedir ne desem, ‘Hayır’ dendi, kasada para varken söylediklerimiz önemsenmedi. Kulüp 30 milyon borç yapıp, 3 gün sonra 3 milyon ödeme yapmamız lazım denildiği gün kulübü belediye alsın dendi” ifadelerini kullandı. Özbey kardeşlerin kulüpte göreve geldikten sonra kendisini 2 kez ziyaret ettiğini belirten Besim Dutlulu, “Zaten bu konu hakkında da prensip olarak konuşmuyorum. Dernek üyelerinin vereceği her karara saygılıyım. Belediye olarak dernek statüsünde ve kulübün adı Akhisarspor olduğu müddetçe destek vereceğiz. Akhisarspor’a en az zararı verecek hamleler yapıyoruz” dedi.