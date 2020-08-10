Akigo’da koltuk Cem Kavçak’ın

Mali tabloyu düzeltip transfer yasağını kaldırmayı amaçlayan yönetim, teknik patronluğa Cem Kavçak’ı getirdi. Yeşil siyahlılar, 2018-2019 sezonunda kulüpte altyapı teknik sorumlusu olarak görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı ile 1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yaprak dökümü

Öte yandan yaşadığı mali sıkıntılar yüzünden transfer yasağı ile karşı karşıya kalan yeşil siyahlılarda golcü Ergin Keleş’in ardından orta saha Erhan Çelenk’in de takımdan ayrıldığı bildirildi. Erhan’ın Altay’la flört ettiği ve transferin an meselesi olduğu ileri sürüldü. Bu sezon Akhisarspor’da 38 resmi maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 2 bin 839 dakika süre aldı. Erhan, 9 gol atıp 7 de asist yaptı.