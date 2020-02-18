Akigo’da Onur’dan muhteşem dönüş

Lider Hatayspor’u deplasmanda 3-2 yenerek 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor’da, sezon başından bu yana yedek kalan takımın en tecrübeli isimlerinden Onur Ayık, ilk 11’de forma giydiği son 2 haftayı boş geçmedi. Daha önce Süper Lig’de üst üste 4 sezon forma giyip kulüpteki 5. sezonunu geçiren Onur, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanan kadrolarda banko oynadı. Ayık, geçen sezon kulübün tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde de takımının ilk gollerini attı.

Sezon başında sakatlık problemi yaşayan kanat oyuncusu, Yılmaz Vural’ın göreve gelmesiyle son 2 maçta yeniden 11’e döndü. İç sahada 2-2 sonuçlanan Ekol Göz Menemenspor maçının henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren Onur, Hatay deplasmanında da 10. dakikada beraberlik golünü kaydedip takımını ateşleyen isim oldu. Öte yandan Teknik Direktör Vural, rakip olacakları Fatih Karagümrük ve Giresunspor’un İstanbul’da karşı karşıya geldikleri maçlarını tribünden izledi.