BİST120.7920,53EURO6,550,05USD6,050,05ALTIN307,50-0,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akigo’da Onur’dan muhteşem dönüş
    ABONE OL
    18.02.2020 - 00:00 |

    Akigo’da Onur’dan muhteşem dönüş

    Akigo’da Onur’dan muhteşem dönüş

    Lider Hatayspor’u deplasmanda 3-2 yenerek 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor’da, sezon başından bu yana yedek kalan takımın en tecrübeli isimlerinden Onur Ayık, ilk 11’de forma giydiği son 2 haftayı boş geçmedi. Daha önce Süper Lig’de üst üste 4 sezon forma giyip kulüpteki 5. sezonunu geçiren Onur, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa’yı kazanan kadrolarda banko oynadı. Ayık, geçen sezon kulübün tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde de takımının ilk gollerini attı.

    Sezon başında sakatlık problemi yaşayan kanat oyuncusu, Yılmaz Vural’ın göreve gelmesiyle son 2 maçta yeniden 11’e döndü. İç sahada 2-2 sonuçlanan Ekol Göz Menemenspor maçının henüz 3. dakikasında takımını öne geçiren Onur, Hatay deplasmanında da 10. dakikada beraberlik golünü kaydedip takımını ateşleyen isim oldu. Öte yandan Teknik Direktör Vural, rakip olacakları Fatih Karagümrük ve Giresunspor’un İstanbul’da karşı karşıya geldikleri maçlarını tribünden izledi.

    Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD son depremler listesi

    Son dakika... Deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD son depremler listesi

    O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

    O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

    Komşunuzun binası da güvenli mi?

    Komşunuzun binası da güvenli mi?

    Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

    Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

    Sıradaki Haber