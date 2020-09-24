Akigo’da yeni Başkan Özbey

Yönetim kurulu toplantısında kulübün imza yetkileri kongreye kadar yönetim dışından göreve talip olan Evren Özbey’e verildi. Kardeşleriyle birlikte Özbey Hukuk ve Menajerlik Şirketi’ni yöneten Özbey’in firmasının Akhisarsporlu futbolcular Çekdar ve Bjarnason’un da menajerliğini yaptığı öğrenildi. Evren Özbey’in 3 veya 4 Ekim’de düzenlenecek olağanüstü kongrede de liste oluşturup başkanlığa talip olması bekleniyor.