24.09.2020 - 00:00 |
Akigo’da yeni Başkan Özbey
TFF 1. Lig’de kulüpte yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle olağanüstü kongre kararı alan Başkan Fatih Karabulut’un istifa ettiği Akhisarspor’da başkanlık görevine Evren Özbey getirildi.
Yönetim kurulu toplantısında kulübün imza yetkileri kongreye kadar yönetim dışından göreve talip olan Evren Özbey’e verildi. Kardeşleriyle birlikte Özbey Hukuk ve Menajerlik Şirketi’ni yöneten Özbey’in firmasının Akhisarsporlu futbolcular Çekdar ve Bjarnason’un da menajerliğini yaptığı öğrenildi. Evren Özbey’in 3 veya 4 Ekim’de düzenlenecek olağanüstü kongrede de liste oluşturup başkanlığa talip olması bekleniyor.