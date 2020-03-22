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    HaberlerEge Haberleri Akigo’nun vazgeçilmezi Erhan Çelenk
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    22.03.2020 - 00:00 |

    Akigo’nun vazgeçilmezi Erhan Çelenk

    Dünyaya kabus yaşatan koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen arada antrenmanlara salı günü yeniden başlamayı hedefleyen TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor’da, bu sezon kadronun bankosu Erhan oldu.

    Akigo’nun vazgeçilmezi Erhan Çelenk

    Tecrübeli sol kanat oyuncusu, yeşil siyahlı takımın bu sezon çıktığı 28 lig, 1 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası maçının tamamında süre alan tek futbolcu oldu. 30 maçın 26’sına ilk 11’de başlayan Erhan, attığı 8 golle Burhan’la birlikte takımın en skorer ismi olmayı da başardı. Özellikle son haftalarda form grafiği artan 30 yaşındaki futbolcuyu, 27 lig, 1 Süper Kupa maçında kaleyi koruyan Gökhan ve 27 maçta görev yapan Boşnak stoper Cocalic izledi.

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