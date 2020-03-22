22.03.2020 - 00:00 |
Akigo’nun vazgeçilmezi Erhan Çelenk
Dünyaya kabus yaşatan koronavirüs salgını yüzünden liglere verilen arada antrenmanlara salı günü yeniden başlamayı hedefleyen TFF 1. Lig temsilcisi Akhisarspor’da, bu sezon kadronun bankosu Erhan oldu.
Tecrübeli sol kanat oyuncusu, yeşil siyahlı takımın bu sezon çıktığı 28 lig, 1 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası maçının tamamında süre alan tek futbolcu oldu. 30 maçın 26’sına ilk 11’de başlayan Erhan, attığı 8 golle Burhan’la birlikte takımın en skorer ismi olmayı da başardı. Özellikle son haftalarda form grafiği artan 30 yaşındaki futbolcuyu, 27 lig, 1 Süper Kupa maçında kaleyi koruyan Gökhan ve 27 maçta görev yapan Boşnak stoper Cocalic izledi.
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.