Akigo’nun vazgeçilmezi Erhan Çelenk

Tecrübeli sol kanat oyuncusu, yeşil siyahlı takımın bu sezon çıktığı 28 lig, 1 Süper Kupa, 1 Türkiye Kupası maçının tamamında süre alan tek futbolcu oldu. 30 maçın 26’sına ilk 11’de başlayan Erhan, attığı 8 golle Burhan’la birlikte takımın en skorer ismi olmayı da başardı. Özellikle son haftalarda form grafiği artan 30 yaşındaki futbolcuyu, 27 lig, 1 Süper Kupa maçında kaleyi koruyan Gökhan ve 27 maçta görev yapan Boşnak stoper Cocalic izledi.