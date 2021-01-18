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    HaberlerEge Haberleri Akigo’nun zorlu haftası
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    18.01.2021 - 00:00 |

    Akigo’nun zorlu haftası

    TFF 1. Lig’de devreyi düşme hattında tamamlayan Akhisarspor’da transfer yasağının bu hafta kaldırılarak anlaşma sağlanan isimlere imza attırılması planlanıyor.

    Akigo’nun zorlu haftası

    Akhisar’da ara transfer döneminde Bjarnason, Rotman, Hadzic, Vrsajevic, Taha ve Musa Nizam da giderken, altyapıdan çıkan yıldız adayı Ali Kaan Güneren ise 2 milyon lira bonservis bedeli karşılığı Ankaragücü’ne satıldı. Akhisarspor’da imza yetkilerini yönetim kurulu dışından elinde bulunduran Evren Özbey ve kardeşlerinin Ali Kaan’dan elde edilecek gelirle hafta başında yasağı kaldırarak en az 10 takviye yapmaları bekleniyor.

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