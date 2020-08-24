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    24.08.2020 - 00:00 |

    Akigo’ya milli gurur

    TFF 1. Lig’de geçen yıl Süper Lig’e dönüş hedefini ıskalayıp, yeni sezon öncesi, 1.1 milyon euro tutarındaki FIFA kanalıyla gelen transfer yasağını kaldırması zor görünen Akhisarspor, Ali Kaan Güneren’in Ümit Milli Takım’a alınmasıyla moral buldu.

    Akigo’ya milli gurur

    Transferde adı Galatasaray’la anılan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk kez ay yıldızlı ekibe davet edildi. Ali Kaan, Ümit Milli Takım’ın 4 Eylül’de Andorra ile oynayacağı 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında forma giyecek. Akhisarspor’un 2017 yılında Amasyaspor’dan altyapıya alıp kasım 2018’de profesyonel sözleşme imzaladığı Ali Kaan, geçen sezon lig ve Play Off’ta 11 maçta oynayıp 1 gol attı. Yeşil siyahlı kulüp, sözleşmesi mayıs 2021’de bitecek oyuncuyla ilgili henüz kendilerine ulaşan resmi bir teklif olmadığını açıklamıştı. Akigo, transfer döneminde Ali Kaan’ı satarsa FIFA’dan eski yabancı futbolcularına olan borçları yüzünden aldığı yasağı kaldırıp eksilen kadrosunu takviye edecek.

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