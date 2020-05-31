31.05.2020 - 00:00 |
Akigo’ya TFF’den onay çıkmadı
19 Haziran’da kaldığı yerden tekrar başlayacak olan TFF 1. Lig’de sezon öncesi hazırlık maçı oynamayı talep eden Akhisarspor’a, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan izin çıkmadı.
Koronavirüs salgınıyla verilen arada 3 ayı maç yapmadan geçirip direkt lig maratonuna dönecek Süper Lig hedefindeki yeşil siyahlılarda Teknik Direktör Yılmaz Vural, “Futbol Federasyonu’na talepte bulunduk. Ben de yetkililerle görüştüm ama onay alamadık. En son olarak da sağlık heyetimiz TFF Sağlık Kurulu’yla toplantı yaptı. Hazırlık maçları da normal maç olarak değerlendirildiği için tüm takımlara karşılaşma öncesi test uygulanması gerekiyor. Yerine getirilmesi gereken birçok kriter var. Hiçbir takım lig öncesi hazırlık maçı yapamayacak. Ancak en azından herkes eşit şartlarda olacak” ifadelerini kullandı.
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.