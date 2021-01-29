Akıllı bilete ihale

İzmir’de tüm toplu ulaşım araçlarını kapsayan akıllı ücret toplama sistemi ihalesi bir kez daha yapıldı. ESHOT ve İZULAŞ’a ait otobüsler, Metro, İZBAN, tramvay hatları, İZDENİZ’in işlettiği deniz araçları, İZELMAN otoparkları ve BİSİM bisiklet sisteminde kullanılacak elektronik bilet sistemini 8 Mayıs 2021 ile 5 Mayıs 2024 tarihleri arasında işletecek firma belirlenecek. Geçen yıl yapılan ihale Ankara İdare Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda iptal edilmişti. Bu karardan sonra mevcut işletici Karbil AŞ’nin yeni ihale yapılana kadar sistemi devam ettirmesine karar verilmişti. 22 Ocak’ta yapılan yeni ihalede de sorunlar çıkarsa akıllı bilet sisteminde aksama yaşanması ihtimali var.



