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    HaberlerEge Haberleri Akıllı lens kolaylığı...
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    27.07.2020 - 00:02 |

    Akıllı lens kolaylığı...

    Halk arasında ‘akıllı lens’ olarak bilinen trifokal göz içi lensleri, uzak, orta ve yakın mesafede büyük görüş kolaylığı sağlıyor.

    Akıllı lens kolaylığı...

    Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, multifokal lenslerin yeni jenerasyonu olan trifokal göz içi lenslerinin, üç farklı odak noktasına sahip olduğu için özellikle 40 yaşın üzerinde ve yakın görme sorunu yaşayanlarda kullanıldığını söyledi. Asena, “Katarakt cerrahisinde multifokal göz içi lenslerinin gelişmesi ve çok kullanılmaya başlamasıyla birlikte ara mesafedeki görmeyi daha iyi hale getirebilecek lenslere ihtiyaç duyuldu. Günümüzde hemen her yaş grubunda olduğu gibi katarakt çağındaki kişilerde de bilgisayar ve tablet kullanımı arttı. Trifokal göz içi lensleri bu ihtiyaç doğrultusunda, uzağı ve yakını iyi görmeyi sağlarken aynı zamanda orta mesafede de iyi bir görüş amacıyla geliştirildi” diye konuştu.

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