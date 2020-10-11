Akıllı vidalarımız 13 ülkeye gidiyor

Vidaların seri üretimini yapan firmanın Genel Koordinatörü Makine Yüksek Mühendisi Burak Tülü, ihracat payının giderek arttığını söyledi. Tüm projelerini hastaların konforu üzerine gerçekleştirdiklerini dile getiren Tülü, “Bunlar esnemeyen vidalar. Bu hasta konforunu belli bir oranda kısıtlar ama bunları esnek hale dönüştürdüğümüzde bu hastanın konforundan çalmıyor” dedi. Prof. Dr. Cüneyt Temiz de, her hastaya özel omurga vidası ürettiklerini belirtti.



