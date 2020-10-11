11.10.2020 - 00:01 |
Akıllı vidalarımız 13 ülkeye gidiyor
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cüneyt Temiz tarafından omurga rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılmak üzere 2014 yılında geliştirilen ve yurtiçindeki ameliyatlarda ilk defa 2015 yılında kullanılmaya başlanan, akıllı omurga vidaları, bugün çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor. Üniversite-sanayi işbirliğiyle tamamen yerli ve milli sermayeyle seri üretimi gerçekleşen, daha önce tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki 13 ülkeye 1000 dolara ihraç ediliyor.
Vidaların seri üretimini yapan firmanın Genel Koordinatörü Makine Yüksek Mühendisi Burak Tülü, ihracat payının giderek arttığını söyledi. Tüm projelerini hastaların konforu üzerine gerçekleştirdiklerini dile getiren Tülü, “Bunlar esnemeyen vidalar. Bu hasta konforunu belli bir oranda kısıtlar ama bunları esnek hale dönüştürdüğümüzde bu hastanın konforundan çalmıyor” dedi. Prof. Dr. Cüneyt Temiz de, her hastaya özel omurga vidası ürettiklerini belirtti.