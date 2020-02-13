Akım çevirici stent nedenini buluyor

İZMİR Kent Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Oran, beyin anevrizmalarının ‘Akım çevirici stent’ ile tedavisi sonrasında hastaların yüzde 5-10’unda görülen beyin kanamasının nedenini ortaya koyduklarını bildirdi.

Kanamanın sebebini bularak dünyada ilk defa çok önemli bilimsel bir sonuca ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Oran, “Bu çalışmamız kendi alanında dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan American Journal of Neuroradiology’de yayımlandı, bu çok gurur verici. Neden bulunduğu için de yakın gelecekte kanamaya karşı önlem alınabilir, ilaç geliştirilebilir” ifadesini kullandı.