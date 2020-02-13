BİST120.049 0,21EURO6,580,02USD6,050,02ALTIN304,530,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Akım çevirici stent nedenini buluyor
    ABONE OL
    13.02.2020 - 00:02 |

    Akım çevirici stent nedenini buluyor

    Akım çevirici stent nedenini buluyor

    İZMİR Kent Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. İsmail Oran, beyin anevrizmalarının ‘Akım çevirici stent’ ile tedavisi sonrasında hastaların yüzde 5-10’unda görülen beyin kanamasının nedenini ortaya koyduklarını bildirdi.

    Kanamanın sebebini bularak dünyada ilk defa çok önemli bilimsel bir sonuca ulaştıklarını belirten Prof. Dr. Oran, “Bu çalışmamız kendi alanında dünyanın en prestijli dergilerinden biri olan American Journal of Neuroradiology’de yayımlandı, bu çok gurur verici. Neden bulunduğu için de yakın gelecekte kanamaya karşı önlem alınabilir, ilaç geliştirilebilir” ifadesini kullandı.

    Bakan Akar, Yunan mevkidaşıyla görüştüMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü.
    daha fazla video için
    Su satarak akülü sandalye almak isteyen gence sürprizDiyarbakır’da, sosyal medya üzerinden toplanan gençlerden oluşan Çocuklar Üşümesin Platformu gönüllüleri, su satarak akülü sandalye almak isteyen Erhan Karaçam’a akülü sandalye hediye etti.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika deprem haberleri... En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD açıklıyor

    Son dakika deprem haberleri... En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? Kandilli ve AFAD açıklıyor

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Büyük masraf açabilir

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Zorla senet imzalatıyorlardı

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Güneşin doğmayı unuttuğu yer!

    Sıradaki Haber