AKUT’tan Tariş operasyonu!

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırdığı ve yapımına başlanan Kuşadası Tariş alanında Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından tatbikat gerçekleştirildi. AKUT Kuşadası ekipleri tarafından yapılan tatbikatta, senaryo gereği enkaz altında kalan bir görevli, “Bop” tarafından bulunarak kurtarıldı. AKUT yetkilileri, yıkımına başlanan metruk binaların özellikle yaşanabilecek bir deprem sonrası enkazı canlandırdığı için böylesi bir tatbikat gerçekleştirdiklerini ifade etti, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Öte yandan Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu da, Kuşadası’na yeni bir yeşil alan, kültür merkezi, sergi salonu ve yeraltı otoparkı kazandıracak olmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.