‘Alacak sigortasını yaptırın’

İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İZSİAD), üyelerini bilgilendirici online toplantılarına devam ediyor. Son olarak İZSİAD Üyesi ve Gemici Sigorta Genel Müdürü Emin Gemici’yi ağırlayan İZSİAD, Devlet Destekli Alacak Sigortası’nı ve devletin bu konuya ilişkin teşviklerini, tahsil edilemeyen alacakların sigorta kapsamına alınma yöntemlerini üyeleri ile paylaştı.

‘İşletmelerin can simidi’

İZSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, alacak sigortası ve tüm sigorta konularında uzman olan Gemici Sigorta Genel Müdürü Emin Gemici’yi üyeleriyle buluşturarak dinlemek istediklerini söyledi, “Pandemi sonrası işletmelerdeki tahsilat sorunlarına karşı alacak sigortası özellikle bu dönemde çok önemli. Devlet destekli alacak sigortası belki de işletmenizin can simidi olacaktır. Bu konuda yetkili bir ağızdan bu sigortanın ayrıntılarını dinlemek istedik” diye konuştu.

Gemici Sigorta Genel Müdürü Emin Gemici, işletmelerin bilançoda aktifte duran değerlerin tamamını sigorta ettirdiklerini ancak alacaklarını daha önce uygun şartlarda sigorta ettiremediklerini belirtti, şunları vurguladı:

‘Devlet destekli tebliğ’

“Bu dönemde devlet destekli alacak sigortası ekstra önemli. Kovid-19 nedeniyle dünya ekonomisinde ciddi daralma söz konusu.

Bu daralmanın yaratacağı sıkıntılardan bir tanesi de işletmelerin tahsilat sıkıntısı olacaktır. Bu zorluğun önüne geçmek için 25 Mart 2020 tarihinde devlet destekli alacak sigortası tebliği yayımlandı.”