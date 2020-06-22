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    HaberlerEge Haberleri Alaçatı 'maske' diyor
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    22.06.2020 - 00:04 |

    Alaçatı 'maske' diyor

    Alaçatı 'maske' diyor

    Normalleşmeyle ziyaretçi sayısı artan mahalledeki işletmeciler, “Lütfen kurallara uyun” çağrısı yaptı.

    Koronavirüs nedeniyle hayatın durduğu Alaçatı’da, yeni normale dönüşün ardından büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Bu doğrultuda gerekli tüm önlemleri alan işletmeciler ve çalışanları, tatilcilere “Maskenizi takın” ve “Sosyal mesafe kuralına uyun” çağrısı yaptı. Sailors Meydan çalışanlarından Rümeysa Mıhçı “Havaların da güzelleşmesiyle ağırladığımız misafir sayısı giderek artıyor. Ama unutmayalım ki virüs henüz geçmiş değil, kurallara uymak zorundayız” dedi.

    Avrasya Lokantası’ndan Tayfun Gökdemir ise havalar ısındıkça hijyen kurallarına uymanın herkes için zorlaştığını belirterek “Maskemizi çıkarmıyoruz. Sizler de sizin için çalışan bizleri korumak için lütfen kurallara uyun” diye konuştu.

    ‘Riske atmayalım’

    Köşe Kahve çalışanlarından Yaren Eris de, “Normalleşme adı altında hayatlarımızı riske atmayalım” uyarısı yaptı. Kapari Bahçe çalışanı Yağmur Uzunoğlu, “Hepimiz aynı korku ve endişeleri yaşıyoruz, birlik olmalıyız” dedi.

    Alaçatı işletmelerinde çalışanlar için sezon öncesi hijyen eğitimleri düzenlendiğini hatırlatan Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu, “Lütfen maskelerimizi takalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Hep birlikte sağlıklı bir tatil geçirerek Alaçatımızın güzelliklerini paylaşalım”   diye konuştu.  

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