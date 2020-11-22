Alaçatıspor’dan Çeşmeli Romanlar’a nezaket ziyareti

Nezaket ziyareti sırasında Alaçatıspor Başkanı Varhan, Çeşme Romanlar Derneği Başkanı Kemal Hüner’e Alaçatıspor forması hediye etti. Hüner, hediyeden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, formayı çerçeveleterek dernek duvarına asacaklarını belirtti. Alaçatıspor Başkanı Soner Varhan, “Biz sadece futbol kulübü değiliz. İlçemizdeki sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde olup, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Pandemi sürecinin sona ermesinin ve hayatın normale dönmesinin ardından, kulüp olarak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza spor yapma olanağı sağlamayı, spor bilinci kazandırmayı bir görev olarak kabul ediyoruz” diye konuştu. n YUSUF ÇINAR MİLLİYET