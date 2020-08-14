‘Alanlar, göçebe kuşlara nefes olmalı’

Sosyal içerikli projeleriyle de dikkat çeken Karşıyaka One Team, Mavişehir’de TOKİ tarafından yapılan arazi satışlarına karşı bir etkinlik düzenledi. Antrenmanlarını satılan alan üzerinde yapan bir grup sporcu, söz konusu arazilerin halkın kullanımında kalması gerektiğini savundu, “Bu alanlar, İzmir halkına ve göçebe kuşlara nefes olmalı” mesajını verdi. Kurucu Tümer Gülümserler, “Bu alanların, halkın kullanımına sunulması gerekirken özelleştirilerek şahıslara satılması, yatırım gözüyle bakılması, binalar dikilmesi, halkımızın kullanımını engelleyecek bir girişimde bulunulması kabul edilemez” dedi.