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    HaberlerEge Haberleri ALES’le uzaktan eğitim daha güzel
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    08.04.2020 - 00:02 |

    ALES’le uzaktan eğitim daha güzel

    Aliağa Belediyesi, ücretsiz uzaktan eğitim sistemini hayata geçirdi.

    ALES’le uzaktan eğitim daha güzel

    Belediyenin resmi internet adresi www.aliaga.bel.tr yada ales.aliaga.bel.tr sayfası üzerinden ilçede okuyan, kent dışında eğitim görüp de Aliağa’da ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet veren Aliağa Belediyesi Online Eğitim Sistemi (ALES), zengin içerikler sunuyor.

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