08.04.2020 - 00:02 |
ALES’le uzaktan eğitim daha güzel
Aliağa Belediyesi, ücretsiz uzaktan eğitim sistemini hayata geçirdi.
Belediyenin resmi internet adresi www.aliaga.bel.tr yada ales.aliaga.bel.tr sayfası üzerinden ilçede okuyan, kent dışında eğitim görüp de Aliağa’da ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet veren Aliağa Belediyesi Online Eğitim Sistemi (ALES), zengin içerikler sunuyor.
Aksaray'da trafik kazasıAksaray'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonrası 4 kişi yaralandı. Olay yerinde toplanan meraklı kalabalık ise koronavirüs ve sosyal mesafeyi unutup, kaza yerini izledi.