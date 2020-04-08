ALES’le uzaktan eğitim daha güzel

Belediyenin resmi internet adresi www.aliaga.bel.tr yada ales.aliaga.bel.tr sayfası üzerinden ilçede okuyan, kent dışında eğitim görüp de Aliağa’da ikamet eden ortaokul ve lise öğrencilerine hizmet veren Aliağa Belediyesi Online Eğitim Sistemi (ALES), zengin içerikler sunuyor.