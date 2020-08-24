Alevler, arıtma tesisine sıçradı

Önceki gün akşam saatlerinde Aydın Efeler ilçesi Topyatağı mevkiinde askeriye ait alanda başlayan yangın, Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı içme suyu arıtma tesisine sıçradı. Yangına Büyükşehir İtfaiyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerince anında müdahale edildi. Olay hakkında bilgi alır almaz bölgeye gelen ve söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özlem Çerçioğlu, “Hızlı müdahaleyle büyük bir facianın önüne geçildi” dedi.