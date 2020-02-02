Alfa Tıp’ı anlattılar

Bornova Belediyesi’ne bağlı mahallelerin muhtarlarına özel yapılan toplantıda merkez tanıtıldı. Alfa Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Abdullah Karaca kapılarının muhtarlara her zaman açık olduğunu belirtti, her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Merkez hakkında bilgiler veren Op. Dr. Karaca, “Özellikle normal doğum, suda doğum, tamamlayıcı tıp, sporcu sağlık merkezi, estetik ve plastik cerrahi, güzellik merkezi, uyku laboratuvarı, ozon tedavisi ve hastalarımızın rahatlığı için reiki, yogo gibi hizmetlerinde sunulacağı yeni binamızda göz ameliyatları ve polikliniği, kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, nöroloji ve tam donanımlı ameliyathanesiyle sağlık hizmeti veriyoruz” dedi.