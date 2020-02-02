02.02.2020 - 00:02 |
Alfa Tıp’ı anlattılar
Kısa bir süre öne hasta kabulüne başlayan Alfa Tıp Merkezi, sosyal faaliyetlere ve tanıtımlara devam ediyor.
Bornova Belediyesi’ne bağlı mahallelerin muhtarlarına özel yapılan toplantıda merkez tanıtıldı. Alfa Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Abdullah Karaca kapılarının muhtarlara her zaman açık olduğunu belirtti, her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Merkez hakkında bilgiler veren Op. Dr. Karaca, “Özellikle normal doğum, suda doğum, tamamlayıcı tıp, sporcu sağlık merkezi, estetik ve plastik cerrahi, güzellik merkezi, uyku laboratuvarı, ozon tedavisi ve hastalarımızın rahatlığı için reiki, yogo gibi hizmetlerinde sunulacağı yeni binamızda göz ameliyatları ve polikliniği, kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, nöroloji ve tam donanımlı ameliyathanesiyle sağlık hizmeti veriyoruz” dedi.
İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.