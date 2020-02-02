BİST119.140-0,59EURO6,640,64USD5,990,16ALTIN305,620,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Alfa Tıp’ı anlattılar
    ABONE OL
    02.02.2020 - 00:02 |

    Alfa Tıp’ı anlattılar

    Kısa bir süre öne hasta kabulüne başlayan Alfa Tıp Merkezi, sosyal faaliyetlere ve tanıtımlara devam ediyor.

    Alfa Tıp’ı anlattılar

    Bornova Belediyesi’ne bağlı mahallelerin muhtarlarına özel yapılan toplantıda merkez tanıtıldı. Alfa Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Abdullah Karaca kapılarının muhtarlara her zaman açık olduğunu belirtti, her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Merkez hakkında bilgiler veren Op. Dr. Karaca, “Özellikle normal doğum, suda doğum, tamamlayıcı tıp, sporcu sağlık merkezi, estetik ve plastik cerrahi, güzellik merkezi, uyku laboratuvarı, ozon tedavisi ve hastalarımızın rahatlığı için reiki, yogo gibi hizmetlerinde sunulacağı yeni binamızda göz ameliyatları ve polikliniği, kardiyoloji, dahiliye, genel cerrahi, nöroloji ve tam donanımlı ameliyathanesiyle sağlık hizmeti veriyoruz” dedi.

    İstanbullular telefonlarını İstanbulkart olarak kullanabilecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi BELBİM A.Ş.'nin geliştirdiği yeni uygulamayla İstanbullular, akıllı telefonlarındaki karekod sistemiyle toplu taşıma araçlarına binebilecek. BELBİM A.Ş.'nin Genel Müdürü Yücel Karadeniz, “Mart ayı içerisinde pilot uygulamayı başlatacağız. İndir, yükle, okut, geç mottosuyla İstanbullular telefonlarını ulaşımda kullanabilecek" dedi.
    daha fazla video için
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Domuzlar markete girip karınlarını doyurdu!

    Domuzlar markete girip karınlarını doyurdu!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    1545 lira taksitle sıfır otomobil!

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Sakın ödemeyin...

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Balık tezgahlarında fiyatlar

    Sıradaki Haber