Alfatıp hizmette

Açılışta konuşan Alfatıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Abdullah Karaca “3 bin 500 metrekarelik yeni binamızda, suda doğum, tamamlayıcı tıp, estetik ve plastik cerrahi, uyku laboratuvarı, gebelik ve obezite okulu gibi hizmetler de sunulacak” dedi.