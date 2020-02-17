17.02.2020 - 00:03 |
Alfatıp hizmette
Alfatıp Merkezi 11’inci yılında yeni nesil sağlık sloganıyla Forum Bornova’nın karşısında hayata geçirdiği akıllı binasıyla hasta kabulüne başladı.
Açılışta konuşan Alfatıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Abdullah Karaca “3 bin 500 metrekarelik yeni binamızda, suda doğum, tamamlayıcı tıp, estetik ve plastik cerrahi, uyku laboratuvarı, gebelik ve obezite okulu gibi hizmetler de sunulacak” dedi.
Tel Abyad'da bomba yüklü araçla terör saldırısıTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde medyana gelen patlamada 4 sivil öldü.