Ali Ege ayağa kalksın

İZMİR’de yaşayan Mevlüde Köktürk, 8 yaşındaki Serebral Palsi, otizm ve epilepsi hastası oğlu Ali Ege Köktürk için hayırseverlerden destek bekliyor. Suda terapi, fizyoterapi, duyu bütünleme gibi derslerle dört yılın ardından Ali Ege’nin yürümeye başladığını ve ilk kez ‘Anne’ dediğini anlatan Köktürk, “Şu an 8 yaşında, destekle de olsa yürüyebiliyor, öz bakımını yapabiliyor, kendi başına yemeğini yiyebiliyor. İzmir Valiliği’nden aldığımız izinle başlatılan yardım kampanyasında toplanan para ile bacak kaslarının gelişmesi için merdiven ve oyun düzenekleri yaptırdık. En büyük hayalim yaşıtları gibi koşup oynaması. Özel eğitim merkezinde her hafta iki seans fizik tedavisi devam ediyor. Fizik tedavinin aylık 8 saatlik kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Ancak yeterli olmuyor. Oğlumun yürüyebilmesi için daha çok fizik tedaviye ihtiyacı var. Maddi gbunu karşılamaya yetmiyor” diye konuştu. l GÖKÇE ADAR DHA