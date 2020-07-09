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    HaberlerEge Haberleri Ali Marım Bulvarı yenileniyor
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    09.07.2020 - 00:03 |

    Ali Marım Bulvarı yenileniyor

    Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli trafik aks noktalarından biri olan ve sürücü pisti olarak da kullanılan Ali Marım Bulvarı’nda yenileme çalışmasına başladı.

    Ali Marım Bulvarı yenileniyor

    Başkan Osman Zolan, çalışmaları yerinde inceledi, 2019’da hizmete aldıkları Yeni Çevre Yolu’nun ardından Ali Marım Bulvarı’nın çok daha yoğun bir şekilde kullanıldığına dikkat çekti. Ali Marım Bulvarı’nda asfalt kalitesi ve standardı noktasında olumsuzluklar olduğunu, bunun da trafikte belli sıkıntılar yarattığını kaydeden Başkan Zolan, “Yolda, trafik konforu ve yağmur suyu hatları ile ilgili sıkıntılar söz konusuydu. İzmir yolundan başlayarak Hilal Camii’ne kadar getirdiğimiz çevre yolumuz, yenileyeceğimiz Ali Marım Bulvarı’nın ardından 29 Ekim Bulvarı ve Göveçlik Yolu’na bağlanacak” diye konuştu.

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