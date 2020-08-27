Aliağa heyetinden şehit ailelerine ziyaret

Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman önderliğindeki heyet, 30 Ağustos Zafer Haftası programı kapsamında şehit ailelerini ziyaret etti. Şehit ailelerinin hal, hatır ve isteklerinin sorulduğu ziyaretlerde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri şiirine atıfta bulun Kaymakam Karaman, “Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber, sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber. Şehitlik büyük bir mertebe, herkese şehit ailesi olmak nasip olmaz. Bu ülke için kanını döken yiğitlerimizin ailelerinin her zaman yanındayız” diye konuştu.