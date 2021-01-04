Aliağa yeşillendi

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yıl boyunca kentteki parklarda ve yeşil alanlarda bakım, onarım, ağaç budama ve çiçek dikimini gerçekleştirdi. Daha yeşil bir Aliağa için çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2020 yılında kentte çiçek, çalı ve ağaç grubunda toplam 1 milyon 250 bin adet bitki dikiminin yanı sıra 100 bin metrekare (100 dekar) de yeşil alan kazandırdı. Ekipler, çeşitli hastalıklara karşı ağaçları da ilaçladı.

Öte yandan pandemi nedeniyle dezenfekte çalışmaları aralıksız devam etti. Toplam 17 bin 500 litre dezenfektan kullanıldı.