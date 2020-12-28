Aliağa’da 560 çift mutluluğa evet dedi

Bu dönemde farklı ülkelerden Türk vatandaşı olmayan 39 kişiyle nikâh akdi gerçekleştirildi. Hayatlarını birleştiren çiftlere Aliağa Belediyesi tarafından Uluslararası Aile Cüzdanı verildi. Dezenfektan ve maske dağıtımı ile içeri alınan misafirler, nikah merasiminde gelin ve damat başta olmak üzere nikâha katılanların tamamının maskeli olmasına özen gösterildi.