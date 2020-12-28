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    HaberlerEge Haberleri Aliağa’da 560 çift mutluluğa evet dedi
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    28.12.2020 - 00:03 |

    Aliağa’da 560 çift mutluluğa evet dedi

    Aliağa Belediyesi Evlendirme Memurluğu, 2020 yılında 560 çiftin nikâhını kıydı.

    Aliağa’da 560 çift mutluluğa evet dedi

    Bu dönemde farklı ülkelerden Türk vatandaşı olmayan 39 kişiyle nikâh akdi gerçekleştirildi. Hayatlarını birleştiren çiftlere Aliağa Belediyesi tarafından Uluslararası Aile Cüzdanı verildi. Dezenfektan ve maske dağıtımı ile içeri alınan misafirler, nikah merasiminde gelin ve damat başta olmak üzere nikâha katılanların tamamının maskeli olmasına özen gösterildi.

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