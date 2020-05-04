Aliağa’da kadınlar üretime ara vermedi

Aliağa Belediyesi’nin öncülüğünde, Aliağa Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliği ile kurulan Aliağa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kısa sürede sağladığı başarıyla markalı ürünlerini, aliagasemtpazarı.com’da tüketicilerle buluşturdu. Öte yandan, belediyenin Çaltılıdere bölgesinde tahsis ettiği tarım arazisinde atalık tohumların ekimini tamamlayan kadın çiftçiler şimdi de üretilen fideleri toprakla buluşturmaya hazırlanıyor.

Tekstil alanında faaliyet gösteren kadınlar da, Aliağa Belediyesi ile yürütülen hoş geldin bebek projesi kapsamında yeni doğan bebek çantası üretimi yapıyor. El sanatları alanında faaliyet gösteren kadınlar ise ürünleri Aliağa Üretici Kadın Çarşısı’nda satışa sunuyor.

Mamasız kalmadılar

Sokağa çıkma kısıtlamalarında Aliağa Belediyesi, can dostları unutmuyor. Mama dağıtımları periyodik olarak sürdürülüyor. Vatandaş can dostlarla ilgili, ALO 153 hattını arayarak ya da 0530 277 22 22 numaralı WhatsApp çözüm hattına mesaj atabilir.

Ses yarışması

Aliağa Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği en özel bayram olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda, günün asıl sahipleri gençlere özel liseler arası ‘Şarkını Söyle’ ses yarışması düzenliyor. Son başvurunun 11 Mayıs olduğu etkinlikle ilgili detaylı bilgi 0 554 533 86 31 numaralı telefondan alınabilir.