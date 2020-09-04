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    04.09.2020 - 00:03 |

    Aliağa’da konut satışları artıyor

    Aliağa’da konut satışları artıyor

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzen Planı raporuna göre, 2025 yılına kadar nüfusunun 160 bine ulaşması beklenen Aliağa’da konut satışı arttı.

    Aliağa Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü verilerine göre, geçen yılın mayıs ayı sonunda 39 bin 687 olan konut sayısı 15 aylık zaman diliminde 3 bin 355 adet arttı, 43 bin 42’ye ulaştı. Salgın döneminde Aliağa’da inşaat faaliyetleri devam etti. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yılın ilk yedi ayında 78 yapı izin belgesiyle 348 konut, 26 ofis işyeri ve 3 sanayi tesisine iskân izni verdi, 45 inşaatın imalatına başlandı.

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