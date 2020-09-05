Aliağaspor FK sahaya indi

Aliağa Petkim Stadyumu’nda, Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde bir araya gelen sarı siyahlılar, şampiyonluk için adaptasyon çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Şapçı, “Şampiyonluk hedefiyle başladığımız bir sezon. Aliağa’yı hak ettiği profesyonel liglere çıkarmak istiyoruz. Bu sezon şampiyon olacağız” dedi.