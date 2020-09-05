05.09.2020 - 00:00 |
Aliağaspor FK sahaya indi
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Aliağaspor FK, futbolcu transfer süreci devam ederken yeni sezonun ilk antrenmanını da gerçekleştirdi.
Aliağa Petkim Stadyumu’nda, Teknik Direktör Hakan Şapçı yönetiminde bir araya gelen sarı siyahlılar, şampiyonluk için adaptasyon çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Şapçı, “Şampiyonluk hedefiyle başladığımız bir sezon. Aliağa’yı hak ettiği profesyonel liglere çıkarmak istiyoruz. Bu sezon şampiyon olacağız” dedi.