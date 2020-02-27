27.02.2020 - 00:01 |
Ali’nin yaşadığı ev 2 Nisan’da açılıyor
Türk edebiyatının önemli yazarlarından Sabahattin Ali doğum gününde, bir dönem yaşadığı ve eserlerine konu olan Edremit’te anıldı.
Törende vatandaşlar, ünlü yazarın heykeline çiçekler bıraktı. Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, ünlü yazarın yaşadığı evin tadilatının yapıldığını, vefat günü olan 2 Nisan’da açılacağını belirtti.
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