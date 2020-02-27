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    HaberlerEge Haberleri Ali’nin yaşadığı ev 2 Nisan’da açılıyor
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    27.02.2020 - 00:01 |

    Ali’nin yaşadığı ev 2 Nisan’da açılıyor

    Türk edebiyatının önemli yazarlarından Sabahattin Ali doğum gününde, bir dönem yaşadığı ve eserlerine konu olan Edremit’te anıldı.

    Ali’nin yaşadığı ev 2 Nisan’da açılıyor

    Törende vatandaşlar, ünlü yazarın heykeline çiçekler bıraktı. Başkan Yardımcısı Metin Tunçer, ünlü yazarın yaşadığı evin tadilatının yapıldığını, vefat günü olan 2 Nisan’da açılacağını belirtti.

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