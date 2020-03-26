Alışverişini kendi yapmak için direndi

Foça’da kurulan semt pazarı koronavirüsün yayılmasına karşı çeşitli önlemler alınarak açıldı. Az sayıda pazarcının tezgah açtığı pazarda 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen alışverişini kendisini yapmak isteyip, direnen bir kadın, polis ve zabıtalara zor anlar yaşattı. İhtiyaçlarını listeleyip, bildirmesi halinde alıp evine kadar getirileceği anlatılan kadın, ikna oldu. l SEYFİ GÜL DHA