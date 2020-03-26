26.03.2020 - 00:01 |
Alışverişini kendi yapmak için direndi
Foça’da kurulan semt pazarı koronavirüsün yayılmasına karşı çeşitli önlemler alınarak açıldı. Az sayıda pazarcının tezgah açtığı pazarda 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı bulunmasına rağmen alışverişini kendisini yapmak isteyip, direnen bir kadın, polis ve zabıtalara zor anlar yaşattı. İhtiyaçlarını listeleyip, bildirmesi halinde alıp evine kadar getirileceği anlatılan kadın, ikna oldu. l SEYFİ GÜL DHA
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.