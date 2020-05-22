‘Alışverişte esnafı tercih edin’

Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, bayram alışverişlerinde AVM’ler yerine yerli malının en fazla bulunduğu esnafın tercih edilmesini istedi.

Çiğli’nin İzmir’deki AVM’lerin konuşlandığı en önemli bölgelerden biri olduğunu belirten Altıkulaç, “Üyelerimiz doğrudan halka mal ve hizmet sunuyor. Zaten bakanlık genelgesisyle kafe, kahvehane, hamam gibi meslek kolları tamamen, lokanta, pastane gibi meslek kolları kısmen kapatıldı. Esnafın ayağa kalkması lazım. Tüketicilerin alışverişlerinde esnaf tercihi küçük işletmeleri rahatlatacaktır” dedi. AVM’lerin toplum sağlığı için tehdit olma potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Altıkulaç, “İnsanlar bir arada olmasın, kalabalık ortam olmasın diye deniz kıyıları, parklar yasaklanırken, dar, hava sirkülasyonu sorgulanabilir ve kapalı alanlardan oluşan AVM’lerin açılması toplum sağlığı açısından riskler taşıyor. Önerimiz, ihtiyaçlarını çevrelerindeki esnaf sanatkarlardan karşılamaları, daha sağlıklı alışveriş yapmaları” diye konuştu.