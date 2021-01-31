Alkan’dan minik güreşçilere ziyaret

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, pandemi sürecinde tüm tedbirlere uyarak çalışmalarına devam ettiklerini belirtti, “Koronavirüs tedbirleri ile 20 yaş altı kulübümüz sporcuları için tüm hijyen kurallarına ve çalışma saatlerine uyarak antrenmanlarımız 10 branşta devam ediyor.

Güreş branşımızı da önemsiyoruz. Bu branştan da şampiyonlar çıkıyor ve çıkarmaya devam edeceğimize inanıyoruz.

Bizlere zorlu şartlarda bu imkanları sağlayan başta Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Yunus Öztürk’e ve çocuklarımızın sağlığı ve gelişimi için çalışmalarını her koşulda sürdüren antrenörlerimize çok teşekkür ederim” diye konuştu.