Alkış ve tezahüratlar AKUT ekibine geldi

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) İzmir ekibi, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’yı ziyaret etti. AKUT İzmir Ekip Lideri Ramazan Ergut ve AKUT Gönüllüleri’nden çalışmaları hakkında bilgi alan Arda, “Çok kutsal bir görev yapıyorsunuz. Zor şartlar altında kendinizi tehlikeye atarak başka insanların yaşamını kurtarıyorsunuz. Size minnettarız. Her zaman yanınızda olacak ve imkânlarımız doğrultusunda sizi destekleyeceğiz” diye konuştu. Başkan Arda’nın hazırladığı sürpriz ,se, gönüllüleri duygulandırdı. Belediye hizmet binasının koridorlarına çıkan belediye personeli, AKUT gönüllülerini alkışlarla ve ıslıklarla Gaziemir Belediyesi’nden uğurladı.