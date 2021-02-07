Alkışlar Ulaşım A.Ş. personeline

Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri’nde düzenlenen kan bağışı kampanyasına, Büyükşehir Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan ve personel katıldı. Kampanyaya 5. kez katıldıklarını söyleyen Gökoğlan, pandemi döneminde hastanelerde kan sıkıntısının olabileceğine değindi, kan bağışında bulunmak için Kızılay’ı davet ettiklerini belirtti. Gökoğlan, “Belirli aralıklarla kampanyaya destek vermeye devam edeceğiz. Umarım bu, diğer kurumlara da örnek olur” dedi.