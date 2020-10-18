Alman konsolostan Gaziemir’e övgü

Son aşamaya gelinen Gençlik Kampüsü- Dil Merkezi ve belediyenin Yurtdışı Akademik Burs Ofisi (YABO) ile ilgili çalışmaları anlatan Arda’ya Başkonsolos Dr. Wolter’den destek sözü geldi. Gaziemir’de belediye tarafından yürütülen çalışmalardan çok etkilendiğini belirten Wolter, “İki ülkenin dayanışması adına önemli çalışmalar üretiyorlar. Dil merkezi ve YABO projelerine her türlü desteği vermeye hazırız. Aynı zamanda beni ziyarete gelen ticari ve siyasi temsilcileri de mutlaka Gaziemir’e getireceğim” dedi.