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    HaberlerEge Haberleri Alman konsolostan Gaziemir’e övgü
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    18.10.2020 - 00:04 |

    Alman konsolostan Gaziemir’e övgü

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Dr. Detlev Wolter’ı ziyaret etti.

    Alman konsolostan Gaziemir’e övgü

    Son aşamaya gelinen Gençlik Kampüsü- Dil Merkezi ve belediyenin Yurtdışı Akademik Burs Ofisi (YABO) ile ilgili çalışmaları anlatan Arda’ya Başkonsolos Dr. Wolter’den destek sözü geldi. Gaziemir’de belediye tarafından yürütülen çalışmalardan çok etkilendiğini belirten Wolter, “İki ülkenin dayanışması adına önemli çalışmalar üretiyorlar. Dil merkezi ve YABO projelerine her türlü desteği vermeye hazırız. Aynı zamanda beni ziyarete gelen ticari ve siyasi temsilcileri de mutlaka Gaziemir’e getireceğim” dedi.

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